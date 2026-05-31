Израиль объявил о захвате крепости крестоносцев Бофор

Израильские военные водрузили флаг на развалинах крепости крестоносцев Бофор, заявил в соцсети Х министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Накануне массмедиа рассказали, что танковая колонна израильской армии форсировала реку Литани и продвигается к городу Набатия — административному центру одноимённой провинции на юге Ливана.

По словам министра, бойцы ЦАХАЛ взяли крепость под контроль в день памяти мучеников «Галилейской войны за мир», через 44 года после тяжелой битвы при Бофоре.

Глава ведомства отметил, что развалины имеют не только историческое и символическое значение. Он добавил, что контроль над ними позволяет обеспечить безопасность жителей северных территорий Израиля.

Свою публикацию Кац снабдил фотографией, на которой над крепостью развеваются флаги Израиля и пехотной бригады «Голани».

Замок Бофор — средневековая крепость XII века, расположенная на высокой скале к юго-востоку от Набатии. Контроль над ней позволяет осуществлять полный визуальный и огневой контроль над долиной реки Литани и приграничными районами северного Израиля.

Исторически объект имеет дополнительное значение: в период 1980–1990-х годов он находился под контролем израильских войск, был оставлен после вывода ЦАХАЛ из Ливана в 2000 году.