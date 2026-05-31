Натовские спецы в фарш: ракета Х-59 обнулила базу Канатово

Высокоточный удар крылатой ракетой Х-59/69 по авиабазе Канатово в Кировоградской области ликвидировал стратегический узел обеспечения ВСУ и десятки иностранных военных специалистов. Мощная вторичная детонация на объекте подтвердила уничтожение крупных складов боеприпасов и топлива. Об этом в интервью изданию "АиФ" рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Канатово — это военная база, построенная во времена Советского Союза, сейчас там размещена военно-воздушная база Украины. Там могут быть истребители F-16 и Mirage. Там же могут быть склады беспилотников и вычислительные центры», — отметил эксперт.

Объект использовался как перевалочная база для техники НАТО и центр программирования дронов, атакующих российское приграничье. Главным итогом удара стала гибель квалифицированного персонала из Великобритании, Германии и Франции, без которого эксплуатация западных истребителей невозможна.