В Минобороны раскрыли детали массированного ночного удара ВСУ по России

В ночь на воскресенье, 31 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили свыше 200 беспилотников по территории России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, атаке подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская и Саратовская области, а также Краснодарский край и Крымом.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) также перехватили дроны над Азовским морем. Всего было уничтожено 216 беспилотников.

Экс-офицер ЦРУ заявил о приближении переломного момента СВО

Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ в Ростовской области загорелось топливное хранилище. Информация о пострадавших не поступала.