В Минобороны раскрыли детали массированного ночного удара ВСУ по России

В ночь на воскресенье, 31 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили свыше 200 беспилотников по территории России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

© РИА Новости

По данным оборонного ведомства, атаке подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская и Саратовская области, а также Краснодарский край и Крымом.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) также перехватили дроны над Азовским морем. Всего было уничтожено 216 беспилотников.

Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ в Ростовской области загорелось топливное хранилище. Информация о пострадавших не поступала.