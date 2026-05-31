Многие военные специалисты НАТО работают с украинцами «под землей», их побег с Украины может обернуться катастрофой для Киева. О скрытой работе альянса рассказал американский офицер разведки в отставке Скотт Риттер.

По его словам, «целые группы натовцев и американцев» работают с украинскими военными в подземных центрах, что однажды может привести к «смертельным последствиям».

«Если кто-то из американских военных специалистов окажется в подземном центре, по которому ударят русские, он может погибнуть. И когда это произойдет, крысы побегут с тонущего корабля. Украинцы останутся одни», — считает он.

Ранее Риттер рассказал о желании Украины «удвоить ставки» и добиться полноценного вмешательства НАТО в конфликт с Россией.