Украина окончательно потеряла статус приоритетного партнера Соединенных Штатов и осталась без американской поддержки, что предопределило неизбежный перелом в зоне специальной военной операции в пользу России. Такое мнение выразил экс-офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Neutrality Studies.

По его словам, сейчас «всю любовь, все деньги и все оружие» получает Израиль, в то время как Украина «не получает ничего». Джонсон спрогнозировал, что американский президент Дональд Трамп не станет втягиваться в ситуацию с Киевом дальше.

Как утверждает эксперт, прекращение активного вовлечения Штатов в конфликт и очевидная неэффективность западного оружия развязывают руки России для нанесения сокрушительного удара по Украине.

«Сейчас мы находимся на этапе, когда действия россиян станут переломным моментом. Это коренным образом изменит сам характер войны. И это произойдет потому, что теперь Россия понимает: Соединенные Штаты — это фактически бумажный тигр», — подытожил он.

Ранее Ларри Джонсон раскрыл ошибку, которую совершил Запад в отношении России. Она заключалась в том, что Запад ошибочно принял терпение России за слабость.