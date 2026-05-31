«Идет зачистка недобитков»: военный эксперт рассказал об обстановке у Рясного

Российские военные выравнивают линию фронта и проводят зачистку местности в районе Рясного Сумской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Сейчас на участке Покровское — Рясное идет выравнивание линии боевого соприкосновения, зачистка оставшихся недобитков — украинских боевиков», — сказал он.

Марочко отметил, что там встречаются мелкие разрозненные отряды вооруженных формирований Украины. Те, кто желает сдаться в плен, сохраняют себе жизнь. Те же, кто пытается сопротивляться, уничтожаются на месте, добавил он.

До этого Марочко сообщал, что российские военные действуют на широком участке фронта в районе Запселья и Рясного Сумской области. По его словам, расстояние между этими населенными пунктами составляет порядка 40 километров.

26 мая в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное Сумской области.

Ранее российские военные подошли к селу Пришиб под Святогорском в ДНР.