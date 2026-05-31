В появлении Сырского под Константиновкой заметили тревожный для ВСУ знак

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский прибыл на Константиновское направление в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщается в аккаунте военачальника в соцсети X.

На представленных кадрах видно, как Сырский проводит инспекцию в штабе, организованном в подвале какого-то строения, и изучает оперативные карты.

Военблогер Борис Рожин увидел в приезде Сырского практически на передовую тревожный для ВСУ знак. Он отметил, что, вероятно, теперь можно в скором времени ожидать уход ВСУ из Константиновки.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко также высказался, что личный приезд главкома ВСУ на тот или иной участок боевых действий можно расценивать как мрачный сигнал для украинских войск. Это говорит о том, что ситуация для ВСУ на этом направлении сложная, пояснил он.

Российские войска проводят атаки вблизи центра Константиновки, прорываются на флангах и берут город в клещи. По данным канала «Военкоры Русской Весны», ВС РФ военные закрепились в Молочарке на юго-востоке и начали заводить силы в Константиновку из ранее занятой Ильиновки на западе.