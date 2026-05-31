В Греции пожаловались на передачу оружия Украине себе в ущерб

Греция в 2025 году поставила Украине 190 артиллерийских орудий. Об этом сообщает портал pronews.gr со ссылкой на данные Регистра обычных вооружений ООН (UNROCA).

© Лента.ру

Утверждается, что Греция передала 66 самоходных гаубиц M110A2, 68 буксируемых гаубиц M114 и 56 буксируемых гаубиц M101. Получателем оружия значится Чехия, однако в конечном итоге вооружения оказываются на Украине, отмечает издание. При этом оружие передавалось без замены, что ослабило оборону островных территорий Греции.

«Эта передача произошла в то самое время, когда Турция продолжает усиливать свои угрозы суверенитету Греции в Эгейском море и на островах», — пожаловалось издание.

Ранее Греция потребовала от Украины убрать все морские дроны от греческих берегов. Источники сообщили, что риск возможного попадания морского беспилотника по ошибке в танкер или даже пассажирское судно, а также вероятность нанесения большого ущерба окружающей среде потрясли Афины.