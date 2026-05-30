Греция передала Украине через Чехию 190 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий, оголяя оборону собственных островов перед лицом угроз со стороны соседней Турции. Об этом сообщил греческий информационный портал pronews.gr.

По информации издания, "данные Регистра обычных вооружений ООН (UNROCA) раскрывают масштабную поставку Грецией артиллерийских орудий".

"Согласно этому Регистру за 2025 год, наша страна передала Чехии в общей сложности 190 орудий. В частности, в рамках двустороннего соглашения Греция экспортировала в Чехию 66 самоходных гаубиц M110A2 калибра 203 мм, 68 буксируемых гаубиц M114 калибра 155 мм и 56 буксируемых гаубиц M101 калибра 105 мм. Это старые системы, но большинство из них находилось на греческих островах в восточной части Эгейского моря и выводились из эксплуатации без замены. Хотя официальной страной-получателем является Чешская Республика, такие поставки в конечном итоге оказываются на Украине", - отмечает портал.

В связи с использованием украинцами этих вооружений "оправдание о том, что такое оружие устарело, является необоснованным", подчеркивает издание. Оно также обращает внимание на тот факт, что поставка 190 артиллерийских орудий и соответствующее ослабление греческих подразделений на островных территориях осуществлялось в то время, когда "Турция продолжает усиливать угрозы греческому суверенитету в Эгейском море и на островах".

Генеральная Ассамблея ООН учредила Регистр обычных вооружений ООН в 1991 году, чтобы способствовать прозрачности в области вооружений. В рамках документа UNROCA государствам-членам предлагается ежегодно сообщать о своих международных поставках семи категорий основных обычных вооружений, а также стрелкового оружия и легких вооружений.