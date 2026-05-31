Страны Прибалтики не способны предотвратить использование Украиной своего воздушного пространства для запуска дронов по России. Об этом в интервью ТАСС заявил подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.
По его словам, Киев заинтересован во втягивании как можно большего числа государств в войну против РФ, особенно если это приведет к открытию второго фронта в Прибалтике.
Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник назвал виновных в инцидентах с направляющимися атаковать Россию украинскими дронами в Прибалтике.
«Сами прибалты со своим ПВО никудышным ничего сделать не могут, а может быть, они сами позволили запускать дроны со своей территории», — сказал он.