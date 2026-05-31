Страны Прибалтики не способны предотвратить использование Украиной своего воздушного пространства для запуска дронов по России. Об этом в интервью ТАСС заявил подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

«Ни Эстония, ни Латвия, ни Литва не смогут помешать использованию своего воздушного пространства украинскими дронами. Таким образом, [президент Украины Владимир] Зеленский становится проблемой даже для самых преданных сторонников», — сказал он.

По его словам, Киев заинтересован во втягивании как можно большего числа государств в войну против РФ, особенно если это приведет к открытию второго фронта в Прибалтике.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник назвал виновных в инцидентах с направляющимися атаковать Россию украинскими дронами в Прибалтике.