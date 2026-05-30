Украинский лидер Владимир Зеленский и НАТО находятся в отчаянии и провоцируют эскалацию конфликта с Россией из-за своего плачевного положения. Об этом заявил на своей странице в соцсети X основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.

«НАТО и Зеленский в отчаянии. Украине конец. Киев рушится. MI6 организует провокации с использованием российских беспилотников. Посмотрите на Румынию», — говорится в публикации.

30 мая член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Россия не имеет причин для того, чтобы наносить удары по гражданским объектам в европейских странах.

В ночь на 29 мая беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в городе Галац в Румынии. Два человека получили травмы. Бухарест поспешил обвинить в произошедшем Москву. Как заявили румынские власти, БПЛА якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Руководство республики предупредило, что примет дипломатические меры в отношении России.