Атака на инфраструктуру Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) свидетельствует о том, что Киев вышел на путь ядерного терроризма. Об этом Родион Мирошник.

«Киев открыто стал на тропу ядерного терроризма, совершив целенаправленную атаку на основное оборудование Запорожской АЭС», — высказался он.

30 мая дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал здание ЗАЭС. Беспилотник поразил здание машинного зала энергоблока №6 с последующей детонацией. Это стало первой целенаправленной атакой на основное оборудование АЭС.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что дальнейшие атаки ВСУ на ЗАЭС могут привести к ядерной катастрофе, сопоставимой с аварией на Чернобыльской АЭС 1986 года. По его словам, такой исход ничем не лучше применения тактического ядерного оружия.