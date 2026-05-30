В ООН прокомментировали атаку Украины на ЗАЭС

ООН выступает за недопущение атак на объекты критической инфраструктуры. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в офисе генерального секретаря всемирной организации, комментируя удар ВСУ по Запорожской АЭС.

"Мы хотим, чтобы все стороны избегали атак на критическую инфраструктуру", - заявили в офисе генсека ООН.

На ЗАЭС отреагировали на попадание дрона в энергоблок №6

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала блока № 6 Запорожской АЭС. В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, однако в стене машинного зала образовалась дыра. По его словам, дрон управлялся по оптоволокну, что исключает версию якобы случайного попадания.