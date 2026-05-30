Украинские военные помогали уклонистам бежать за границу

Сотрудник рекрутингового центра Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и военнослужащий ВСУ задержаны по подозрению в организации незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На Украине задержаны сотрудник рекрутингового центра ГУР МО Юрий Шурыгин и военнослужащий ВСУ Дмитрий Томик. Следствие считает, что они занимались поиском и перевозкой мужчин призывного возраста, которые не имели законных оснований для выезда с Украины. Задержание также может быть очередным эпизодом противостояния ГУР и СБУ", - сказал собеседник агентства.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, в соцсетях почти ежедневно появляются видео силовой мобилизации. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу.