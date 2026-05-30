Удар ВСУ по Запорожской АЭС назвали слабоумием

Ситуация с настойчивыми атаками врага на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) показывает слабоумие и пиар киевского режима на терроре. Такое мнение высказал РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

По его словам, Киев своим ударом по машинному залу энергоблока Запорожской АЭС «ведет себя как безумный глупец и обезьяна с гранатой, которая с системным упорством стремится оторвать чеку и слепа в прогнозе ближайшего будущего».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу, 30 мая, ударили беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по ЗАЭС. Дрон попал в стену машинного зала энергоблока номер шесть.

Как сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, атака ВСУ на Запорожскую АЭС была целенаправленной — беспилотник управлялся по оптоволокну, что полностью исключает версию случайного попадания.