В Иране пограничники ликвидировали вооруженных боевиков

В Иране на одно из пограничных подразделений на северо-западе ИРИ группа вооруженных боевиков совершила нападение, передает иранское агентство Fars. В ходе вооруженного столкновения двое боевиков были ликвидированы.

Боевики «одной из вражеских группировок» напали на одно из пограничных подразделений в Чалдаране (северо-запад Ирана).

«Попытка боевиков провалилась, - говорится в сообщении агентства. - В ходе столкновения убиты два боевика».

Несколько других, «получив ранения, бежали через границу», уточняется в публикации.