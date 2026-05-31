Нетаньяху поручил расширить военную операцию в Ливане
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил форсировать наступление на позиции ливанского движения и взять под контроль новые стратегические районы за рекой Литани.
Нетаньяху распорядился об усилении натиска на позиции шиитской организации на юге соседнего государства. Политик выступил со специальным видеообращением к гражданам в воскресенье, передает РИА «Новости».
«Я поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширить маневры в Ливане», – заявил премьер.
По его словам, израильские силы уже пересекли реку Литани и успешно захватили ряд стратегических районов.
Также военные взяли под контроль хребет Бофор. Теперь перед армией стоит задача углубить и расширить присутствие на территориях, ранее находившихся в руках ливанского движения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия установила контроль над древней крепостью Бофор в Ливане.
Ранее Биньямин Нетаньяху отказался останавливать боевые действия против шиитского движения.
В конце апреля премьер-министр Израиля отдал распоряжение о нанесении мощных ударов по объектам «Хезболлы».