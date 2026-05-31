Нетаньяху поручил расширить военную операцию в Ливане

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил форсировать наступление на позиции ливанского движения и взять под контроль новые стратегические районы за рекой Литани.

Нетаньяху распорядился об усилении натиска на позиции шиитской организации на юге соседнего государства. Политик выступил со специальным видеообращением к гражданам в воскресенье, передает РИА «Новости».

«Я поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширить маневры в Ливане», – заявил премьер.

По его словам, израильские силы уже пересекли реку Литани и успешно захватили ряд стратегических районов.

Также военные взяли под контроль хребет Бофор. Теперь перед армией стоит задача углубить и расширить присутствие на территориях, ранее находившихся в руках ливанского движения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия установила контроль над древней крепостью Бофор в Ливане.

Ранее Биньямин Нетаньяху отказался останавливать боевые действия против шиитского движения.

В конце апреля премьер-министр Израиля отдал распоряжение о нанесении мощных ударов по объектам «Хезболлы».