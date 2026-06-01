У трассы "Новороссия" отражают атаку дронов ВСУ

Мобильные огневые группы отражают атаку украинских БПЛА в районе федеральной трассы "Новороссия" в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Внимание, трасса Р-280 "Новороссия" - мобильные огневые группы ведут борьбу с БПЛА", - написал он в Telegram-канале.

В Каховском округе ВСУ дронами атаковали подстанцию и жилые дома

ВСУ с середины мая активизировали удары по трассе "Новороссия", которая соединяет Крым с Херсонской и Запорожской областями. Так, 29 мая гексакоптер "Баба-яга" сбросил мины на проезжей части и у обочин трассы на границе Херсонской и Запорожской областей, погиб водитель "Камаза". 30 мая ВСУ с помощью дрона атаковали бензовоз в населенном пункте Сальково Херсонской области. После этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что проработаны альтернативные пути объезда трассы "Новороссия" с учетом обстановки.