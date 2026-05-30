На ЗАЭС отреагировали на попадание дрона в энергоблок №6

В субботу вечером дрон ВСУ попал в здание энергоблока Запорожской АЭС. О последствиях удара администрация станции сообщила в своем телеграм-канале.

В сообщении сказано, что дрон попал в стену машинного зала энергоблока №6. Пострадавших и критических разрушений нет.

«В настоящее время все системы станции функционируют в штатном режиме. Нарушений технологических процессов не зафиксировано. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм», — заявили на станции.

Там отметили, что подобные удары несут угрозу ядерной безопасности и угрожают региону.

Сейчас специалисты ЗАЭС обследуют место происшествия.