Украинский дрон взорвался в машинном зале 6-го энергоблока ЗАЭС

Украинский беспилотник-камикадзе атаковал здание машинного зала энергоблока №6, сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. В результате взрыва основное оборудование не пострадало, но в стене машинного зала образовалась пробоина.

Глава госкорпорации подчеркнул, что дроном управляли через оптоволокно, что исключает случайность атаки. Этот инцидент можно считать первым целенаправленным нападением на основное оборудование атомной электростанции с повреждением здания машинного зала.

«Можно "поздравить", если так можно выразиться, все мировое сообщество», - отметил он.

«Украинские вооруженные силы раз за разом переходят не просто красные линии, а границы здравого смысла. Что ожидать дальше? Удары непосредственно по турбине? Реакторному залу? Реактору и системам безопасности?» - заявил Лихачев.

Руководитель «Росатома» напомнил, что Россия неоднократно обращала внимание мирового сообщества на крайне опасную политику Украины. Однако многие не воспринимают всерьез атаки на атомные электростанции. Сегодня был сделан еще один шаг к потенциально катастрофическому инциденту, который может затронуть не только жителей России и Украины, но и людей за пределами этих стран, считающих себя в безопасности, говорится в заявлении.