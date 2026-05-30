Индия договорилась о поставках крылатых ракет «БраМос» Вьетнаму и Индонезии

Индия и Вьетнам договорились о поставках крылатых ракет «БраМос» в Ханой. Об этом на форуме «Шангри-Ла» в Сингапуре заявил госсекретарь минобороны Индии Раджеш Кумар Сингх, передаёт Bloomberg.

«Что касается Вьетнама, насколько мне известно, договорённости подписаны, но о них официально не объявляли. Но уже подписали», — сказал министр.

Также Сингх подтвердил, что Индия достигла аналогичных договорённостей о поставках этих ракет и с Индонезией. По данным источников, переговоры с Джакартой находились на финальной стадии ещё в начале 2026 года. О сроках поставок, количестве ракет и сумме контрактов официально не сообщается.

«БраМос» — это сверхзвуковая крылатая ракета совместной разработки Индии и России (название образовано от названий рек Брахмапутра и Москва). Ракета способна развивать скорость до 2,8 Маха и запускаться с кораблей, подводных лодок, самолётов и наземных установок. Индия активно продвигает «БраМос» на экспорт как одну из самых быстрых противокорабельных ракет в мире.

В 2022 году первым зарубежным покупателем стали Филиппины, получившие партию ракет берегового базирования. Для Вьетнама, который имеет многолетние споры с Китаем в Южно-Китайском море, приобретение «БраМос» является частью стратегии сдерживания. Индонезия, в свою очередь, также стремится модернизировать свой военно-морской флот и береговую оборону.