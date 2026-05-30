Названы места запуска украинских дронов, атаковавших Таганрог и Краснодар

Стало известно, где находились стартовые площадки дронов ВСУ, атаковавших Ростовскую и Краснодарскую область. Об этом рассказал глава организации «Офицеры России», генерал‑майор Сергей Липовой, пишет aif.ru.

Липовой отметил, что дроны, атаковавшие Ростовскую область, скорее всего, запускались из Одессы, Николаева или Очакова. Бить по Краснодарскому краю могли со стороны города Сумы.

«Эти беспилотники собирают на территории Украины из деталей, которые поставляет НАТО, Израиль. Их радиус действия достигает полутора тысяч километров. Киевский режим использует тактику „москитной стаи“, посылая несколько волн беспилотников. Наши средства ПВО их уничтожают, но некоторым удаётся прорваться», — отметил военный эксперт.

По его словам, места старта вражеских дронов вычисляются и уничтожаются ракетными войсками и артиллерией. Ни один удар ВСУ по нашим мирным регионам не обходится без возмездия, добавил генерал.

Около 50 беспилотников было уничтожено над Ростовской областью сегодня ночью. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганроге пострадали два человека.