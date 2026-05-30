Европейские оборонные предприятия всего за день получили заказы на астрономическую сумму
Польская оборонная промышленность совершила беспрецедентный рывок, заключив за один день контракты на астрономическую сумму. Как сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш на своей странице в социальной сети, польские предприятия ОПК подписали соглашения на 60 миллиардов злотых, что эквивалентно примерно 14,13 миллиарда евро.
Это стало возможным благодаря активному использованию европейской кредитной программы SAFE, которая предоставляет странам-участницам долгосрочные займы под низкий процент для укрепления военной инфраструктуры и перевооружения. Министр подчеркнул, что столь масштабные закупки в один день являются демонстрацией решимости Варшавы форсировать модернизацию армии в условиях растущих угроз безопасности на восточном фланге НАТО. Польша, напомним, еще 8 мая стала первой страной, подписавшей договор о кредитовании по программе SAFE, и является крупнейшим бенефициаром этой инициативы, получив из нее около 180 миллиардов злотых (примерно 42,38 миллиарда евро).
Солидная часть подписанных в пятницу контрактов пришлась на долю сталелитейного завода, который является флагманом польского ВПК. Предприятие получило соглашения на поставку армии целого спектра современной техники. В перечне — боевые машины пехоты Borsuk (польская «Выдра»), которые должны заменить устаревшие советские БМП; машины обеспечения для ракетных пусковых установок Homar-K; машины сопровождения для самоходных гаубиц К9; машины дистанционного минирования BAOBAB, предназначенные для быстрой установки минных полей; огневые модули для 120-миллиметровых минометов RAK; а также 155-миллиметровые дивизионные огневые модули REGINA и современные командно-штабные машины. Кроме того, были подписаны дополнительные соглашения о рефинансировании уже действующих контрактов на бронетранспортеры Rosomak и дополнительные машины сопровождения для гаубиц К9.
Параллельно с этим металлический завод страны оформил договор на поставку Вооруженным силам Польши крупной партии артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. Этот боеприпас является основным для западных самоходных гаубиц, таких как Krab и K9, и его расход в современной войне очень высок, поэтому создание запасов снарядов является критически важной задачей.
Все перечисленные контракты, как пояснил Косиняк-Камыш, заключены в рамках европейской программы SAFE, что позволяет Варшаве не откладывать перевооружение на потом из-за нехватки бюджетных средств, а начать получать новейшую технику уже в ближайшие годы. Этот день, по оценке министра, станет историческим для польской армии, которая получит возможность вооружиться практически полностью новым арсеналом, произведенным на отечественных заводах, что снизит зависимость от иностранных поставщиков и создаст новые рабочие места в стране. Реализация этих контрактов значительно повысит боеспособность сухопутных войск Польши и укрепит обороноспособность всего восточного фланга альянса.