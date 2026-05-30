США хотят, чтобы Украина могла себя защитить, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на полях форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Министр заверил, что Вашингтон найдет способы помочь Киеву.

На этой неделе украинский президент Владимир Зеленский после заявления России о начале систематических ударов по целям в Киеве обратился к американскому коллеге с просьбой о помощи. Он направил президенту США письмо, в котором призвал предоставить Киеву системы ПВО и ракеты к ним. Текст обращения опубликовал в соцсети X журналист американского издания Axios Барак Равид.

Хегсет раскрыл истинные намерения Трампа по Украине

По словам лидера Украины, текущие темпы поставок «уже не соответствуют реальности угрозы». До этого в ВСУ сообщали, что украинская ПВО оказалась «на голодном пайке», а сам Зеленский признавал, что ситуация с ракетами «хуже уже быть не может».