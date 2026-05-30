Стало известно об интересе наркокартелей к украинским боевикам

Наркокартели заинтересованы в найме ветеранов ВСУ, предположил создатель крупнейшей в США частной военной компании Blackwater Эрик Принс. Видео его выступления опубликовано в YouTube-канале Черноморского форума по безопасности.

Форум по безопасности прошел в Одесском национальном академическом театре оперы и балета 29 мая. В общей сложности, он продолжался 7,5 часов.

Участники обсудили ряд вопросов текущей повестки, а также угрозы, которые могут возникнуть после завершения конфликта.

Принс отметил, что после того, как кризис на Украине будет урегулирован, часть бойцов ВСУ отправится домой, часть выразит желание подписать контракты с ЧВК.

В связи с этим, подчеркнул бизнесмен, следует внимательно отнестись к разработке правил и положений, касающихся частных военных подрядчиков.

«Это чрезвычайно опасно. Многие картели заинтересованы в найме таких специалистов», — предупредил создатель ЧВК Blackwater.

Ранее Принс сообщил, что Россия не откажется от Крыма, Запорожья, Донбасса, Херсонской области. Предприниматель добавил, что у Киева нет шансов вернуть утраченные территории.