На линии соприкосновения наши бойцы уверенно продавливают оборону противника на всех ключевых направлениях. Критическая для радикалов ситуация сложилась в Константиновке - ключевом населенном пункте на подступах к Славянско-Краматорской агломерации.

С воздуха хорошо видена улица Ломоносова. Она вся усеяна разбитыми машинами ВСУ. Это центр и сегодня он больше чем на половину занят российскими бойцами. Западные кварталы, где в подвалах высоток прячутся националисты, сносит авиация. Вся южная часть города полностью освобождена.

В осаде Константиновки наступает развязка. Проще говоря единственный путь к отступлению - трасса на Дружковку - практически отрезана. Российские бойцы выжигают остатки бронетехники ВСУ. Внутри кварталов идёт охота на пикапы.

Вместо прямого штурма, российский войска предпочли разрезать Константиновку на куски как пирог. Каждый сектор окружают, потом бойцы подтягивают подкрепление и начинают ликвидацию противника. Накануне в микрорайоне "Спутник" разведчики заметили крупный отряд. Чтоб не рисковать зря, отошли на исходные позиции и вызвали огонь артиллерии.

Десантники ВС России выкурили ВСУ из «кротовых нор» на Запорожском направлении

В Запорожье на этой неделе ВСУ потеряли контроль над четырьмя населёнными пунктами, а в Днепропетровской области за несколько дней прорвана оборона противника на 15 километров. Бандеровцы начинают откатываться по всему южному фронту. И похоже это будет крупнейшее отступление за всё время СВО.