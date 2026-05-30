На восточной границе Эстонии установили первые устройства защиты от дронов

Власти Эстонии установили на восточной границе первые устройства защиты от беспилотников. Об этом в субботу, 30 мая, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Таро.

— Первые устройства установлены и работают, — приводит слова политика эстонская телерадиокомпания ERR.

По данным СМИ, первые стационарные устройства обнаружения и мониторинга дронов появились на трех участках сухопутной границы на юго-востоке Эстонии.

Они расположены между пунктом пропуска Лухамаа на эстонско-российской границе и точкой стыка границ Эстонии, Латвии и России.

Тем временем первый заместитель директора — руководитель погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов утверждает, что Эстония пытается отойти от договоренностей с Россией о Чудском озере и реке Нарве.

Кроме того, недавно эстонская пограничная служба призвала отказаться от использования Google Maps при навигации по реке Нарве, разделяющей Эстонию и Россию.

23 мая неизвестный дрон упал в озеро Дридзис в Краславском крае на юго-востоке Латвии неподалеку от границы с Белоруссией. При контакте с водой он сдетонировал.