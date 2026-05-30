Европейские страны напрямую поставляли оружие Киеву, финансировали правительство Украины. Они многократно пересекали красные линии, заявил в соцсети Х кандидат в Европарламент от Финляндии Армандо Мема.

На этой неделе ряд европейских политиков резко высказался о России. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил РФ в эскалации, а глава евродипломатии Кая Каллас призвала усилить международное давление на Москву.

Мема подчеркнул, что не Россия, а ЕС в целом неоднократно переступал красные линии. Он добавил, что европейцы поставляли ВСУ оружие, которое убивало мирных жителей в регионах России.

«Я призываю всех не верить ни единому слову, исходящему от аппарата ЕС, поскольку им нельзя доверять», — подчеркнул политик.

По его словам, Россия много раз выражала надежду на то, что Европа вернется к дипломатии. Он уточнил, что если бы Москва действительно хотела эскалации, то уже предприняла бы соответствующие действия.

Ранее Мема обратился к Каллас с просьбой посетить психиатра и активно заняться своим здоровьем вместо того, чтобы выступать с фейками и выдумками.