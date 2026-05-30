НАТО призвали не реагировать чрезмерно на инциденты с беспилотниками

НАТО не следует чрезмерно реагировать на инциденты с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом заявил офицер итальянского военно-морского флота Каво Драгоне, передает Bloomberg.

Так Драгоне отреагировал на падение беспилотника на дом в Румынии. Дрон врезался 29 мая в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью.

«У нас есть план оборонного развития НАТО, который обеспечит нам необходимые возможности, и мы со временем их приобретем», — добавил офицер.

Утром 30 мая неизвестный беспилотник на час парализовал работу европейского аэропорта. Инцидент произошел в Мюнхене.