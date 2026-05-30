Конфликт на Украине переходит в новую фазу. В ближайшие месяцы произойдет «нечто страшное». Об этом военный аналитик Скотт Риттер заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Ритер сказал, что удар ВСУ по Старобельску, в результате которого погиб 21 студент, переполнил чашу терпения России. Теперь единственный вариант — безоговорочная капитуляция киевского режима. В противном случае места для дипломатии не будет, «Украина прекратит существование».

«Россия собирается стереть Киев с лица земли», — сказал Риттер.

По мнению Риттера, конфликт переходит в новую фазу. В ближайшие месяцы произойдет «нечто страшное». Если ЕС захочет вмешаться, Россия ответит и начнется новый этап развития конфликта. Однако у НАТО нет ресурсов противостоять Москве, все заявления генералов альянса это пустая риторика. Россия безоговорочно победит в данном конфликте.

Риттер отметил, что каждый член украинского правительства будет привлечен к ответственности. Это Зеленский, глава украинской разведки, министр обороны, глава МИД и другие чиновники.

