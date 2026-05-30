В России назвали заявления Киева об «Орешнике» намеренной стратегией
Эксперт Денис Селезнев в беседе с ИС «Вести» заявил, что на Украине после ударов «Орешником» пытаются принизить мощность российского оружия, и это является намеренной стратегией киевского неонацистского режима.
Как заметил эксперт, у украинской стороны политика насмешек, политика специального преуменьшения мощности и возможности соответствующего оружия является преднамеренной. Селезнев утверждает, что подобная стратегия направлена в первую очередь на то, чтобы подбодрить европейских партнеров Киева.
Собеседник издания обратил внимание на то, что баллистические ракеты с меньшими возможностями, такие как, в частности, штатный, стандартный «Искандер», представляют собой не что иное, как тихий ужас для Украины, и в Киеве прямо признают, что не могут его сбить.
«А тут про "Орешник" как бы хихоньки-хахоньки», — добавил Селезнев.