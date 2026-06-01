ВС России поразили цеха производства БПЛА ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские военнослужащие поразили цеха производства БПЛА ВСУ.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Нанесено поражение цехам производства, местам подготовки и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 137 районах», — указывается в заявлении.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские ВС поразили объекты аэродромной инфраструктуры и энергетики ВСУ.