Два европейских государства начали переговоры по ядерному сдерживанию

Берлин и Париж сделали еще один шаг на пути к углублению военно-стратегического сотрудничества, начав официальные консультации по вопросам ядерного сдерживания.

© Московский Комсомолец

Как сообщает журнал Der Spiegel, первый раунд переговоров состоялся 27 мая, когда советник канцлера ФРГ по внешнеполитическим вопросам Гюнтер Зауттер отправился в Париж. Во французской столице к германо-французскому диалогу присоединились представители и других европейских государств, что подчеркивает более широкий контекст обсуждаемой темы.

Следующая двусторонняя встреча, согласно информации издания, запланирована на территории Германии и должна пройти до начала летних парламентских каникул в Бундестаге, которые начнутся 4 июля. Этот график свидетельствует о намерении обеих сторон придать переговорному процессу высокий темп и не откладывать решение чувствительных вопросов в долгий ящик.

Напомним, что официальный старт этому процессу был дан еще в марте, когда канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон представили совместную декларацию, в которой заявили о намерении вывести сотрудничество двух стран в сфере ядерного сдерживания на принципиально новый уровень. В документе стороны зафиксировали амбициозную цель: предпринять первые конкретные шаги уже в текущем году. Среди них — беспрецедентное участие Вооруженных сил Германии во французских ядерных учениях, а также организация совместных визитов немецких военных на стратегические ядерные объекты Франции. Помимо этого, Берлин и Париж договорились о развитии обычных вооружений в тесной кооперации с другими европейскими партнерами, стремясь укрепить оборонный потенциал Европы в целом.

По данным Der Spiegel, первое участие Германии в так называемых учениях «Покер» (Poker) предварительно запланировано уже на сентябрь 2026 года. На начальном этапе немецкие военные выступят в роли наблюдателей, что позволит им ознакомиться с процедурами и протоколами, не беря на себя прямых обязательств. В дальнейшем, как пишет журнал, предполагается расширение роли Бундесвера. Немецкие военнослужащие могли бы оказывать Франции поддержку, но исключительно в тех функциях, которые не связаны напрямую с обращением с ядерным оружием. Речь идет о таких задачах, как сопровождение французских истребителей, способных нести ядерные заряды, или обеспечение дозаправки в воздухе.

Такой подход позволяет Германии, которая юридически не является ядерной державой, внести вклад в систему сдерживания, не нарушая международных договоров и внутренних политических ограничений. Эти шаги вызывают неоднозначную реакцию как внутри ФРГ, где существуют сильные антимилитаристские настроения, так и за ее пределами, однако руководство страны настаивает на том, что в условиях новой геополитической реальности Европа должна больше отвечать за собственную безопасность.