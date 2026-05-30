Названа возможная причина падения американского истребителя F-15E

В апреле на юго-западе Ирана был сбит американский истребитель F-15E Strike Eagle. С высокой долей вероятности, при атаке на него был применен произведенный в Китае переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК), передает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала заметили, что Китай также мог предоставить Ирану радар дальнего действия для обнаружения самолетов-невидимок.

Источники пояснили, что специалисты все еще расследуют обстоятельства гибели истребителя F-15E в апреле. Они добавили, что это был первый случай за десятилетия, когда американский истребитель был сбит вражеским огнем.

Вместе с тем, признали собеседники телеканала, неясно как и когда комплекс попал в Иран — недавно, в рамках новых поставок, или много лет назад, когда отношения между США и Китаем были значительно хуже.

Обозреватели напомнили, что в 1980-х и 1990-х годах Китай продавал Ирану большие объемы оружия, включая баллистические ракеты, противокорабельные ракеты, танки, артиллерию и истребители.

В дальнейшем, после введения эмбарго ООН на поставки оружия Ирану, Китай отказался от крупных продаж оружия и вместо этого предоставлял Ирану компоненты и другие технологии, имеющие как гражданское, так и военное применение.

Журналисты отметили, что посольство Китая согласилось прокомментировать эту историю.

«Китай всегда действует осмотрительно и ответственно в отношении экспорта военной продукции и осуществляет строгий контроль в соответствии с законами и правилами КНР в области экспортного контроля и надлежащими международными обязательствами», — пояснили дипломаты.

В дипмиссии подчеркнули также, что Пекин выступает против безосновательной клеветы и злонамеренных инсинуаций.