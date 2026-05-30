Во Франции раскрыли, как конфликт на Украине может отразиться на Азии
Конфликт на Украине является своего рода предупреждающим сигналом о том, к чему может привести эскалация кризиса в Азии, заявила министр вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, чиновница сделала ряд заявлений по текущей повестке в ходе выступления на крупнейшем в Азиатско-Тихоокеанском регионе форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
«[Конфликт на Украине] вызывает последствия, которые ощущаются в Азии и Африке. Эти последствия служат предупреждением о том, к чему может привести крупный кризис в Азии», — разъяснила министр.
Вотрен уточнила, что речь идет о кризисах в районе Тайваня, Малаккского и Ломбокского проливов.
В Азии пришли в ужас от неадекватности Зеленского
Глава ведомства подчеркнула, что свобода мореплавания и безопасность ключевых морских путей имеют решающее значение для мировой экономики, международной торговли, логистики в целом.