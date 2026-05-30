Конфликт на Украине является своего рода предупреждающим сигналом о том, к чему может привести эскалация кризиса в Азии, заявила министр вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, чиновница сделала ряд заявлений по текущей повестке в ходе выступления на крупнейшем в Азиатско-Тихоокеанском регионе форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«[Конфликт на Украине] вызывает последствия, которые ощущаются в Азии и Африке. Эти последствия служат предупреждением о том, к чему может привести крупный кризис в Азии», — разъяснила министр.

Вотрен уточнила, что речь идет о кризисах в районе Тайваня, Малаккского и Ломбокского проливов.

В Азии пришли в ужас от неадекватности Зеленского

Глава ведомства подчеркнула, что свобода мореплавания и безопасность ключевых морских путей имеют решающее значение для мировой экономики, международной торговли, логистики в целом.