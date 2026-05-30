Директор ЗАЭС оценил риски для станции в украинском конфликте

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук в комментарии ТАСС подчеркнул, что атомная станция остается главным объектом риска в украинском конфликте, предупреждая о катастрофических и долгосрочных последствиях возможных ударов со стороны ВСУ.

По словам Черничука, ЗАЭС с первых дней войны находилась в эпицентре боевых действий, хотя ведение огня вблизи нее категорически недопустимо. Он отметил разницу в масштабах ущерба: атака на такой крупный город, как Донецк, приведет к массовым жертвам и разрушению инфраструктуры, однако радиационные последствия удара по атомной станции будут носить еще более тяжелый и продолжительный характер. В качестве примера он привел негативные экологические и социальные эффекты, которые до сих пор ощущаются после аварий на Чернобыльской АЭС 40-летней давности и на японской станции «Фукусима-1».

Ранее генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о беспрецедентном росте количества обстрелов инфраструктуры ЗАЭС и города Энергодар со стороны ВСУ за последний месяц. По его данным, интенсивность атак усилилась в прошедшую неделю, а ночь с 26 на 27 мая стала рекордной с точки зрения числа взрывов — их зафиксировано более 55. Лихачев добавил, что данные действия направлены на запугивание как местного населения, так и персонала станции.