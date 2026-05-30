Подполковник ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко в комментарии «ВФокусе Mail» объяснил, с какой целью военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) сжигают тела иностранных наемников.

© Московский Комсомолец

Эксперт обратил внимание на то, что ему лично встречались такие случае еще в период действия Минских соглашений. Он указал, что украинские боевики действительно сжигают тела своих «побратимов» с целью сокрытия улик о присутствии тех или иных граждан.

Кроме того, как заметил Марочко, на линии боевого соприкосновения очень высокая криминогенная ситуация, и между бойцами ВСУ регулярно имеют место разборки. Он уточнил, что если где-то произошел инцидент с летальным исходом, то украинские боевики пользуются известной поговоркой: «Нету тела, нету дела». Эксперт дополнил, что таким образом в ВСУ скрывают улики.

Собеседник издания добавил, что в подобных случаях командование украинской армии сообщает близким сожженного наемника о том, что он якобы «просто пропал без вести». Он отметил, что естественные процессы за определенный промежуток времени сделают свое дело, и доказать какие-то факты преступлений будет попросту невозможно.