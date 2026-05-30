Глава минобороны Литвы нашел, чем похвастаться на форуме в Азии

Глава минобороны Литвы Робертас Каунас в своем выступлении на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре сообщил о рекордном проценте от валового внутреннего продукта (ВВП), выделяемого Вильнюсом на военные нужды, и размещении на территории страны бригады вооруженных сил Германии.

«В этом году Литва тратит 5,38% ВВП на оборону, - сообщил литовский министр. – Это является самой высокой долей в НАТО». «Мы создаем нашу первую национальную армейскую дивизию, - рассказал он. – А Германия размещает на территории Литвы полноценную боевую бригаду».

По его данным, это «первое постоянное передовое развертывание за рубежом» со времен холодной войны.

«Мы строим для них необходимую инфраструктуру и полигоны», - отчитался Каунас.

Рекордный военный бюджет и присутствие войск НАТО на литовской территории, по его словам, необходимы стране для обеспечения безопасности в условиях "принуждения со стороны крупного соседа". Он рассказал и о взаимодействии с партнерами, которые якобы сталкиваются с таким же давлением, приведя в пример партнерство с Тайванем.

Литва, как отмечается в докладе, укрепляет оборонно‑промышленную базу, вводя в эксплуатацию новые линии по выпуску боеприпасов, БПЛА и тяжелой техники. По словам Каунаса, Вильнюс считает необходимым производство 155-миллиметровых артснарядов на своей территории.