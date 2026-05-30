Глава минобороны Литвы нашел, чем похвастаться на форуме в Азии
Глава минобороны Литвы Робертас Каунас в своем выступлении на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре сообщил о рекордном проценте от валового внутреннего продукта (ВВП), выделяемого Вильнюсом на военные нужды, и размещении на территории страны бригады вооруженных сил Германии.
По его данным, это «первое постоянное передовое развертывание за рубежом» со времен холодной войны.
«Мы строим для них необходимую инфраструктуру и полигоны», - отчитался Каунас.
Рекордный военный бюджет и присутствие войск НАТО на литовской территории, по его словам, необходимы стране для обеспечения безопасности в условиях "принуждения со стороны крупного соседа". Он рассказал и о взаимодействии с партнерами, которые якобы сталкиваются с таким же давлением, приведя в пример партнерство с Тайванем.
Литва, как отмечается в докладе, укрепляет оборонно‑промышленную базу, вводя в эксплуатацию новые линии по выпуску боеприпасов, БПЛА и тяжелой техники. По словам Каунаса, Вильнюс считает необходимым производство 155-миллиметровых артснарядов на своей территории.