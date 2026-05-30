Европа отреагировала на требования США увеличить траты на оборону. Об этом заявил агентству Bloomberg председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

По его словам, у НАТО есть план оборонного развития, который позволит достичь общего уровня расходов на оборону в 5% ВВП.

Военный выступил с этим заявлением вскоре после того, как глава Пентагона Пит Хегсет подверг резкой критике Европу и НАТО на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Министр похвалил союзников в Азии и высоко оценил стабильные отношения США с Китаем, отметив, что Западной Европе стоит это взять во внимание.

Драгоне подчеркнул, что с военной точки зрения у европейских стран НАТО нет никаких конфликтов с США.

Администрация Трампа потребовала от союзников по всему миру увеличить расходы на оборону и взять на себя ответственность за региональную безопасность. Хотя это и подтолкнуло союзников по НАТО к усилению обороны Европы и уменьшению зависимости от США, Вашингтон продолжал взаимодействовать с Азией и углублять военную координацию.

На знаковом саммите НАТО в прошлом году все союзники, за исключением Испании, обязались тратить 3,5% валового внутреннего продукта на оборону и еще 1,5% на смежные области безопасности. Ряд союзников, прежде всего Германия, с тех пор увеличили свои расходы и намерены продемонстрировать достигнутый прогресс на предстоящем саммите в Анкаре, говорится в статье.