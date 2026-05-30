Хинштейн назвал количество погибших мирных жителей Курской области из-за вторжения ВСУ

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что рабочая группа установила гибель 446 человек из числа пропавших без вести после украинского нападения. Местонахождение еще 332 неизвестно.

Для поиска курян, утративших связь с родными после нападения ВСУ, была создана рабочая группа. Главной задачей было формирование единого реестра пропавших, поскольку у разных ведомств были разные данные. Этой работой занимались представители власти и волонтеры.

На заседании рабочей группы озвучены промежуточные итоги ее работы. В единый реестр было включено 2173 мирных жителя. Удалось установить местонахождение 1841 человека. Из них 446 в результате вторжения ВСУ погибли. Продолжают считаться пропавшими без вести 332 жителя региона.

В установлении местонахождения людей и их возвращении из плена принимают участие большое количество ведомств и волонтеров. Отдельно глава региона поблагодарил Татьяну Москалькову, при участии которой с Украины вернулось 166 курян.

Татьяну Николаевну на посту уполномоченного по правам человека сменила Яна Лантратова. По ее данным, на Украине может находиться еще 15 жителей Курской области. Александр Хинштейн заверил, что работа по выяснению судьбы всех пропавших без вести будет продолжена.