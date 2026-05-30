Боец ВС РФ Кот объяснил, почему ВСУ боятся применять БПЛА "Лютый"

Украинское военные стали очень редко применять для ударов по территории РФ низколетящие беспилотники типа "Лютый", поскольку их легко сбить FPV-перехватчиками "Елка". Об этом ТАСС рассказал командир отделения ВС РФ с позывным Кот.

Он отметил, что БПЛА типа "Лютый" несут от 30 до 60 килограммов тротила. Дальность беспилотника достигает полторы тысячи километров.

По словам российского военного, ВСУ теперь чаще используют дроны "Бобер" и "Чайка", так как они меньше по размеру, а летят выше.

"Лютые" стали летать очень редко, потому что он низколетящий - то есть, до 600 метров, и для нас это легкая цель", - объяснил Кот.

Он добавил, что также опасны дроны-"ждуны", которые могут находиться в кустах рядом с дорогой.