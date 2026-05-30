Десантники ВС России выкурили ВСУ из «кротовых нор» на Запорожском направлении
В Минобороны России рассказали, что десантники группировки войск «Днепр» уничтожили подземные лабиринты украинских оккупантов на Запорожском направлении.
«На Запорожском направлении СВО штурмовые группы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии группировки войск «Днепр» вскрыли и уничтожили разветвлённую систему подземных укреплений противника», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что такого рода сеть подземных туннелей является частью «кротовой тактики» ВСУ. С её помощью боевики пытаются скрытно маневрировать и проникать в тыл.
По данным министерства, выкуривание украинских оккупантов проходило с помощью термобарических гранат или усиленных зарядов взрывчатки.
«Десантники закладывали взрывчатку непосредственно в вентиляционные отверстия и у устьев подземных лазов», — пояснили в военном ведомстве.
