В Минобороны России рассказали, что десантники группировки войск «Днепр» уничтожили подземные лабиринты украинских оккупантов на Запорожском направлении.

«На Запорожском направлении СВО штурмовые группы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии группировки войск «Днепр» вскрыли и уничтожили разветвлённую систему подземных укреплений противника», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что такого рода сеть подземных туннелей является частью «кротовой тактики» ВСУ. С её помощью боевики пытаются скрытно маневрировать и проникать в тыл.

По данным министерства, выкуривание украинских оккупантов проходило с помощью термобарических гранат или усиленных зарядов взрывчатки.

«Десантники закладывали взрывчатку непосредственно в вентиляционные отверстия и у устьев подземных лазов», — пояснили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что заградительные отряды ВСУ угрожают своим же украинским боевикам расстрелом и издевательствами.