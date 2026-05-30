Зеленский потребовал "Патриоты" в страхе перед ударами возмездия

Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новый массированный удар по стране. Он призвал граждан быть внимательными к сигналам воздушной тревоги и заботиться о своих жизнях. Также Зеленский вновь поднял вопрос о поставках ракет Patriot, поставки которых должен профинансировать Запад, - пишет The Guardian.

В минувшие выходные Киев подвергся одной из самых масштабных бомбардировок после удара ВСУ по общежитию и колледжу в Старобельске.

В ответ на это Москва потребовала от иностранных дипломатов покинуть столицу, угрожая усилением атак.

Зеленский вновь обратился к союзникам с просьбой о поставках ракетных систем Patriot, которые способны перехватывать российские баллистические ракеты. Он также призвал Конгресс США и Дональда Трампа поддержать эту инициативу, чтобы защитить страну от участившихся авиаударов.