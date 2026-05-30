Ночью 30 мая над российскими регионами сбили 127 беспилотников

Минувшей ночью над территорией России сбито 127 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 13 регионов и акватория Азовского моря. Средства ПВО сработали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областях, на Кубани и в Крыму.

В Таганроге после атаки ВСУ произошло возгорание танкера и резервуара с топливом, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.