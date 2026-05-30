В ВС РФ объяснили, почему ВСУ стали реже применять низколетящие беспилотники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали крайне редко применять для ударов по России низколетящие беспилотники типа «Лютый», поскольку они сразу сбиваются российскими FPV-перехватчиками «Елка». Об этом сообщил командир отделения подразделения противодействия БПЛА с позывным Кот, передает ТАСС.

Беспилотник «Лютый» несет в себе от 30 до 60 кг тротила, дальность его полета достигает 1 500 км, но он может подниматься до 600 м. Чаще всего сейчас украинские военные используют дроны «Бобер» и «Чайка», высота полета которых достигает до 1 100 м, рассказал военнослужащий.

Кот добавил, что также опасны беспилотники-«ждуны», которые могут спрятаться в кустах на дороге. При обнаружении машины или военной техники они поднимаются и наносят прямой удар.

Созданный в Москве дрон-перехватчик «Елка» оснащен встроенной системой искусственного интеллекта. Их применение позволяет уменьшить расход дорогостоящих ракет ПЗРК при уничтожении украинских беспилотников.