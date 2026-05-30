Траты на войну с Ираном истощили военные бюджеты США

Траты на войну с Ираном истощают военные бюджеты США, что приводит к отмене учений и задержке технического обслуживания. Военные лидеры США сообщили Конгрессу, что в их бюджетах на 2026 год не учтены расходы на операцию "Эпическая ярость". Хотя официальные лица администрации Трампа обсуждали необходимость дополнительного финансирования для покрытия расходов на войну в Иране, нет никаких признаков того, что Конгресс собирается выделить больше денег.

© Московский Комсомолец

Пентагон испытывает финансовые трудности и в некоторых случаях испытывает трудности с проведением плановой подготовки и технического обслуживания на фоне продолжающихся операций против Ирана, а военное руководство настаивает на том, чтобы Конгресс поддержал дополнительное финансирование, сообщает CNN Politics.

Адмирал Дэрил Коудл заявил законодателям из Комитета Палаты представителей по вооруженным силам, что бюджет ВМФ США на 2026 год “не был рассчитан на операцию ”Эпическая ярость“” и что в результате военно-морской флот столкнется с последствиями для "рутинных операций".

По его словам, это включает в себя необходимость ограничить учебные упражнения, часы летной подготовки и подготовку новобранцев.

“Мой рекордный набор будет сорван без дополнительного финансирования для перевода этих людей из учебного лагеря и выплаты бонусов за зачисление и повторное зачисление”, - жаловался Коудл законодателям.

Согласно внутреннему документу, с которым ознакомился CNN, в конце апреля бюджет III бронетанкового корпуса сухопутных войск, штаб-квартира которого находится в Техасе и в подчинении которого находятся около 70 тысяч военнослужащих и сотни танков, был сокращен почти на 292 миллиона долларов.

Медицинская школа Пентагона отменила десятки курсов и прекратила централизованное финансирование других, говорится в сообщении от 27 апреля, с которым также ознакомился CNN.

Пентагон отказался комментировать эту историю, констатирует CNN Politics.

Военные, как правило, обязаны выделять деньги из определенных источников на конкретные мероприятия, если Конгресс не дает разрешения на перемещение средств. Обучение обычно финансируется из счета “Операции и техническое обслуживание”.

Эксперт по оборонному бюджету Тодд Харрисон сказал, что счет операций и технического обслуживания используется для всего: от обучения и развертывания до топлива, поездок, ремонта оборудования и даже для оплаты некоторых гражданских служащих Пентагона.

США больше не станут субсидировать оборону богатых стран

Харрисон подчеркивает, что отслеживать бюджетные расходы Пентагона в режиме реального времени извне невозможно, но “вполне вероятно, что им приходится идти на некоторые компромиссы и делать такие вещи, как отмена необязательных поездок или тренировок”.

В начале военной кампании в Иране представители администрации Трампа обсуждали вопрос о дополнительном финансировании вооруженных сил, и некоторые из них называли цену в 200 миллиардов долларов, напоминает CNN Politics. Представители администрации впоследствии заявили, что эта цифра была слишком высокой, хотя они не предоставили конкретики для запроса, и нет никаких признаков того, что Конгресс продвигается к утверждению дополнительного финансирования.

По последним оценкам Пентагона, конфликт обошелся примерно в 29 миллиардов долларов, заявил исполняющий обязанности контролера Пентагона Джулс “Джей” Херст III 12 мая на заседании оборонной подкомиссии Комитета Палаты Представителей по ассигнованиям. Но эта оценка была основана на стоимости боеприпасов и уничтоженных самолетов и не включала затраты на строительство баз для восстановления, признал Херст. Источники сообщили CNN в конце апреля, что полная оценка приближается к 40-50 миллиардам долларов.

Представитель министерства обороны США, знакомый с бюджетными проблемами, сообщил CNN, что военные обычно сталкиваются с проблемами финансирования ближе к концу федерального финансового года, который заканчивается в сентябре, что часто приводит к необходимости просить Конгресс перераспределить деньги между категориями расходов, но в 2026 году проблема возникла на несколько месяцев раньше, чем ожидалось, из-за роста расходов. расходы и текущие операции.

Некоторые из проблем, с которыми сталкиваются военные подразделения, являются скорее признаком усиления проблем с финансированием, чем совершенно новыми проблемами.

Командующий военно-воздушными силами генерал Кеннет Уилсбах, который на днях давал показания Сенатскому комитету по вооруженным силам, заявил, что иранский конфликт усугубил существующие проблемы с боеготовностью.

Законодатели по вопросам ассигнований оказывали давление на министра обороны Пита Хегсета по вопросу дополнительного финансирования во время слушаний в начале этого месяца, неоднократно призывая главу Пентагона ускорить процесс подачи запроса.

“Нам нужно вернуть средства с тех счетов O&M [операций и технического обслуживания], которые, как я подозреваю, будут использоваться для оплаты текущей операции”, - сказал представитель Республиканской партии от Калифорнии Кен Калверт, который возглавляет подкомитет по обороне Комитета Палаты представителей по ассигнованиям.

По словам Харрисона, “скрытые издержки” продолжающегося конфликта проявятся со временем, поскольку повышенный износ оборудования приводит к увеличению проблем с обслуживанием. Он предположил, что дополнительные средства могут также значительно помочь в пополнении истощенных запасов Пентагона как зенитных, так и наступательных ракет.