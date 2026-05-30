Российская Федерация на регулярной основе меняет тактику ударов ракетами и БПЛА по Украине, рассказал в эфире ютуб-канала ProUA спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, существует тактика рассредоточенного удара по разным регионам.

«Есть тактика удара по какому-либо из регионов — Днепр, Киев или Одесса», — поделился подробностями он.

Игнат пояснил, что беспилотные летательные аппараты идут волнами, после чего следует атака баллистическими ракетами по проложенным через противовоздушную оборону маршрутам. Спикер Воздушных сил также отреагировал на недавнюю массированную атаку на Киев, во время которой ПВО продемонстрировала низкую эффективность.

Он рассказал, что для удара по одному городу использовалось большее количество ракет и дронов, поэтому силы противовоздушной обороны не справились, особенно с учетом нехватки ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский направил срочное письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу, в котором попросил увеличить поставки комплексов и ракет PAC-3 к зенитным ракетным системам Patriot из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. В Вашингтоне не отреагировали публично на это послание.