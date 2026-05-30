В плену украинский боец пожаловался на скудный рацион в ВСУ

Пленный украинский военнослужащий Сергей Кадунов, рядовой 157-й механизированной бригады ВСУ, сдавшийся в плен российским военным в Сумской области, рассказал о тяжелых условиях в подразделении. Из-за острой нехватки продовольствия бойцам приходилось обходиться двумя кусочками печенья в день, иногда удавалось выпить чай.

«Две печеньки в день мы кушали, иногда там раза три чаю попили в день. Кое-как мы прожили», — заявил украинский солдат в беседе с ТАСС.

Он также сообщил, что у военных не было сухой одежды — всё было мокрым и влажным, а сами бойцы находились в грязном состоянии.