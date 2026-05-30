К военным 3-й бригады ВСУ относятся как к пушечному мясу

Военнослужащие 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады пытаются перейти в другие подразделения ВСУ из-за отношения к ним как к пушечному мясу. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Военнослужащие 3-й тяжелой механизированной бригады массово пытаются перевестись в другие подразделения ВСУ из-за отношения командования к личному составу как к пушечному мясу", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в сети опубликован рапорт украинского военного, которого командир этого соединения "намерен перевести в одно из штурмовых подразделений из-за попытки военнослужащего уйти в другую бригаду украинской армии".