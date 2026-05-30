В Новгороде-Северском Черниговской области мужчина, дезертировавший из украинской армии, убил депутата и командира вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Новака. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

Уточняется, что Новак командовал разведподразделением и был депутатом Костопольского городского совета Ровненской области.

По предварительной информации авторов Telegram-канала, убийство произошло из-за присвоения денег, которые родственники мобилизованных солдат собрали на нужды подразделения. Другие подробности преступления не приводятся.

До этого сообщалось, что в Харькове значительно выросло число сбежавших с оружием дезертиров, о чем говорят данные украинской криминальной хроники. Так, за первые месяцы 2026 года количество уголовных дел против украинских военных за дезертирство и «самоволку» увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.